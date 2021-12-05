بعد قليل.. انطلاق فعاليات اليوم العالمي للإيدز بحضور قيادات "الصحة"

كتب - أحمد جمعة:

تنطلق بعد قليل، فعاليات اليوم العالمي للإيدز التي تنظمها وزارة الصحة والسكان، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة"، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

يحضر فعاليات اليوم العالمي للإيدز، الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، الدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة لقطاع الطب العلاجي، الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المهني، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، الدكتور وليد كمال مديرمكتب الأمم المتحدة المشترك للإيدز مصر.

كانت وزارة الصحة أعلنت أن مصر من الدول التي تشهد انخفاضًا كبيرًا في معدل الإصابة بمرض «فيروس نقص المناعة البشري»، حيث يقل معدل الانتشار بين السكان لأقل عن 1%.