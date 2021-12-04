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الوطنية للقضاء على ختان الإناث تطلق لقاءات تدريبية بعنوان "أحميها أنت"

11:24 م السبت 04 ديسمبر 2021
الوطنية للقضاء على ختان الإناث تطلق لقاءات تدريبية بعنوان "أحميها أنت"

تعبيرية

كتبت- نور العمروسي:

أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فعاليات لقاءات الشباب التدريبية تحت عنوان "أحميها أنت" في 10 محافظات ضمن محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهي (الدقهلية والشرقية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأـقصر) خلال الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر 2021.

وأكدت إيزيس محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات التوعوية بالمجلس، أن تلك اللقاءات التدريبية تستهدف الشباب من الذكور وتنطلق تحت إطار حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة وتهدف إلى تعريف الشباب بالأضرار الصحية والنفسية بمخاطر ختان الإناث.

الختان ختان الإناث احميها انت

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