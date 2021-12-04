عبدالمحسن سلامة ناعيا هاني رسلان: له العديد من الإسهامات في مؤسسة الأهرام

كتب- مينا غالي:

نعى الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الكاتب الراحل هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والخبير في الشأن الأفريقي.

وقال سلامة في تصريحات لمصراوي، إن الراحل هاني رسلان كان كاتبا صحفيا وخبيرا في الشأن الأفريقي، وله العديد من الإسهامات في مؤسسة الأهرام، حيث أسس وحدة دراسات السودان وحوض النيل في مركز الأهرام، كما ظل لسنوات طويلة مديرا لمركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية.

وأشار سلامة إلى أنه وفر سيارة من مؤسسة الأهرام لنقل جثمان الراحل هاني رسلان إلى مسقط رأسه بمحافظة قنا لتوصيله حتى يواري الثرى بمدافن العائلة هناك، موضحا أنه سيجري مشاورات مع أسرته لإقامة عزاء له في القاهرة.

وتوفي اليوم السبت، الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبير في شؤون السودان وأفريقيا.

ونعى عدد من الصحفيين والكتاب العاملين في مؤسسة الأهرام، وفاة هاني رسلان، مشيرين إلى أن الوفاة جاءت نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

نعى المجلس الأعلي للتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، هاني رسلان الخبير في الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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