كتب- يوسف عفيفي:

كشف المهندس هشام سعيد، وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية لمساعدة الحجاج والمعتمرين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، آخر قرارات المملكة بشأن الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمرة، بالتزامن مع ظهور متحور "أوميكرون".

وأكد سعيد، في تصريحات تلفزيونية، على عدم وجود تغييرات في الضوابط والبروتوكولات الصحية المتبعة، مشدداً على أن الشرط الأساسي لتصريح دخول الحرمين، هو استكمال جرعات لقاح كورونا.

وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تغير في البروتوكولات، والاشترطات، والضوابط الصحية التي تتبعها وزارة الحج والعمرة السعودية، لكنهم يستمرون في اتباع البروتوكولات الصحية والإجراءات المعلنة بحق المعتمرين أو المصلين سواء من داخل السعودية أو القادمين من خارجها.

وأكد سعيد على أن الشروط الأساسية لمنح تصاريح أداء العمرة والصلاة والزيارة يكون من خلال تطبيق "اعتمرنا" أو "توكلنا"، هي استكمال جرعات لقاح فيروس كورونا، التي تعتبر خط الدفاع الأول ضد جميع الفيروسات أو متحورات فيروس كورونا بالإضافة إلى الكمامة.

وأشار وكيل وزارة الحج والعمرة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للطاقة الطبيعية مع الاستمرار في تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية؛ مثل الكمامات وتعقيم الأيدي والحصول على تصريح العمرة من تطبيق "اعتمرنا" أو "توكلنا"، والتي ما زالت شروطًا أساسية لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف لأداء مناسك العمرة.

ونوه سعيد بأن رئاسة الحرمين الشريفين وزعت أكثر من 500 جهاز آلي لتعقيم الأيدي بالإضافة إلى وجود 70 فرقة تعمل على مدار الساعة لتعقيم المسجد الحرام.

كانت المملكة العربية السعودية بدأت في تمام الساعة الواحدة صباح الأربعاء 1 ديسمبر استقبال أولى الرحلات من الدول المسموح لها بالقدوم المباشر إلى أراضيها دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 3 و5 أيام.

وشمل القرار السعودي فتح باب رحلات العمرة، أمام الدول المسموح بالقدوم المباشر إلى أراضيها ومن ضمنها مصر، اعتبارًا من التاريخ المذكور أعلاه.

وهنأت غرفة شركات السياحة الشركات السياحية المصرية والسعودية بمناسبة قرار عودة تشغيل العمرة كما هنأت المصريين الراغبين في أداء المناسك.