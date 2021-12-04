برلمانية من أصحاب الهمم لـ"مصراوي": نشيد بمواقف الرئيس السيسي.. و"المشوار لسة طويل"

(مصراوي):

أشاد النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب بمواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن هذه الفئة، مؤكدة أنه لولا اهتمام الرئيس السيسي ما تحركت المياه الراكدة في هذا الملف منذ سنوات.

وقالت العسيلي، في تصريح لموقع "مصراوي"، إن أصحاب الهمم يعيشون عصره الذهبي منذ تولي الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بهذه الفئة وكان قد أطلق عام 2018 لصالحهم.

وأضافت أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في هذه القضية ولكننا مازلنا أمامنا الكثير والكثير، موضحة أن أزمة الوعى هى أكثر القضايا المطروحة حاليا أمام هذه الفئة.

وأشارت إلى أن المجتمع مازال ينظر بصورة خاطئة لمشكلات هذه الفئة ولم يقتنع بعد بأنهم جزء كبير وأصيل وله حقوق وعليه واجبات في هذا المجتمع، لافتة إلى أنها لديها اهتمام كبير بالملف وتعمل عليه داخل مجلس النواب باعتبارها تمثل هذا القطاع.

ووجهت النائبة نجلاء العسيلي وهي عضو النواب عن ذوي الإعاقة، الشكر للرئيس السيسي والسيدة قرينته على الاهتمام بأصحاب ذو الإعاقة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن الرئيس وقرينته دائما مع هذه الفئة و يدعمونهم بكل قوة سواء عن طريق القرارات أو الكلمات الداعمة.

وشددت على ضرورة أن تقوم الجهات التنفيذية والشعبية بعمل حملات توعية للمواطنين بمشكلات وأهمية أصحاب الهمم واعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، لافتة إلى أن رأس الدولة تدعم هذه الفئة وهناك جهات أخرى لا ترتقي لنفس المستوى.

ونوهت العسيلي إلى أن مجلس النواب قام بدوره بإصدار عدد من التشريعات التي تهم أصحاب الهمم وتقدم لهم العديد من الخدمات، مشددة على ضرورة تنفيذ الجهات المختصة للدستور والقانون في شأن المعاقين.

لفتت العسيلي إلى تأكيدات رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي في إحدى الجلسات بأن أن من لا يقوم بتنفيذ ما نص عليه القانون بشأن أصحاب الإعاقة يعد مخالفا للدستور، مؤكدة أن الأزمة في مشكلات أصحاب الهمم ليس في تشريعات أو قوانين وأنما في تنفيذها وكذلك في عدم الوعى المجتمع بهذه الفئة.