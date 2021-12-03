شعراوي: صندوق التنمية المحلية يموّل 1129 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنميو المحلية، أن صندوق التنمية المحلية يموّل 1129 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، بإجمالي قروض بلغت 11 مليون جنيه، إضافة إلى مشاركة المستفيدين بـ2 مليون جنيه لتصبح جملة استثمارات المشروعات بلغت 13 مليون جنيه، وتنوعت مشروعات الصندوق ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأوضح شعراوي، أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق في تمويل المشروعات حيث نفذت 232 مشروعًا باستثمارات 1.9 مليون جنيه، يليها محافظة الدقهلية بـ138 مشروعًا بإجمالي استثمارات 1.5 مليون جنيه، وسوهاج بـ111 مشروعًا باستثمارات مليون جنيه، ثم الغربية بـ92 مشروعًا بإجمالي استثمارت 900 ألف جنيه، ثم بني سويف بـ85 مشروعًا باستثمارات بلغت 1.5 مليون جنيه.