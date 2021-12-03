​الزراعة: تفتيش 266 مركزًا لبيع وتداول الأدوية البيطرية في 10 محافظات

كتب- أحمد مسعد:

شنت الهيئة العامة لخدمات الطب البطري التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات لكشف مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة إن مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية شنت حملة مكبرة في 10 محافظة وهي (الشرقية، الغربية، القاهرة، دمياط، المنوفية، جنوب سيناء، قنا، الإسكندرية، الجيزة، الدقهلية).



حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 266 مركزًا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر نوفمبر وتم رصد 117 مركزًا مخالفًا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية وأخرى محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.