حدث في 8 ساعات| الحرارة 12 في هذه المناطق.. والصحة تحذر: لا تأكلوا هذه الأطعمة

(مصراوي):

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تفقد الرئيس السيسي عددًا من مشروعات شبكة الطرق الجديدة، والحكومة توضح حقيقة فرض ضرائب جديدة على المواطنين وتوقف الدراسة، وحالة الطقس، وتحذير من الصحة بشأن هذه الأطعمة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: