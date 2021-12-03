Masrawy logo white

حدث في 8 ساعات| الحرارة 12 في هذه المناطق.. والصحة تحذر: لا تأكلوا هذه الأطعمة

07:40 م الجمعة 03 ديسمبر 2021
حدث في 8 ساعات| الحرارة 12 في هذه المناطق.. والصحة تحذر: لا تأكلوا هذه الأطعمة

حدث في 8 ساعات

(مصراوي):

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تفقد الرئيس السيسي عددًا من مشروعات شبكة الطرق الجديدة، والحكومة توضح حقيقة فرض ضرائب جديدة على المواطنين وتوقف الدراسة، وحالة الطقس، وتحذير من الصحة بشأن هذه الأطعمة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي وزارة الصحة شبكة الطرق الجديدة الضرائب قانون التأمينات الإجتماعية

الأخبار المتعلقة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
919

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

360435

إجمالي الإصابات

20594

إجمالي الوفيات

298865

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا