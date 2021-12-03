حدث ليلاً| رسالة عاجلة من القوى العاملة للمصريين بالأردن.. أوروبا تعاقب بيلاروس مجددًا بسبب المهاجرين

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

وزير البترول: كنا تستورد الغاز بـ2.5 مليار دولار والآن نصدره لأوروبا

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن اكتشاف حقل غاز ظهر كان له أثر كبير على الإمكانات المصرية، مشيرًا إلى أن مصر كانت تستورد من الغاز ما قيمته 2.5 مليار دولار في عام 2018 والآن تصدر الفائض إلى أوروبا.

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إطلاق نار وحرائق متعمدة في مدينة أم الفحم بعد مقتل شاب فلسطيني

شهدت مدينة أم الفحم العربية في إسرائيل، مساء اليوم الخميس، إطلاق نار وإحراق مُتعمد وفوضى بعد مقتل شاب في الثالثة والثلاثين من عمره وارتفاع عدد ضحايا العنف والجريمة في الأوساط العربية منذ مطلع العام إلى 102 ضحية بينهم 15 امرأة.

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​منعا للإبعاد.. القوى العاملة توجه رسالة عاجلة إلى المصريين بالأردن

وجه الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، الأردن، رسالة عاجلة إلى المصريين العاملين بالأردن، بضرورة الحصول على لقاح كورونا، منعا للإبعاد من المملكة الأردنية.

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بطل كليب "شيماء": هقدم أوراقي في نقابة الموسييقين

حلَّ الشاب يوسف فوزي "سوستة" بطل كليب شيماء، وشيكو منتج الكليب ضيوفًا على برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر".

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المايسترو نادر عباسي: تأليف موسيقى حفل طريق الكباش استغرق 20 يوما

قال المايسترو نادر عباسي، إن توقعات المواطنين بعد حفل المومياوات الملكية، أن يكون حفل طريق الكباش لا بد أن يكون بنفس الجودة، مؤكدا أنني قمت بتأليف الموسيقى الخاصة بحفل طريق الكباش مع أحمد الموجي حفيد الموسيقار الكبير محمد الموجي.

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بيلاروس تتعرض لعقوبات دولية جديدة بسبب أزمة المهاجرين

اعتمد الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الخميس حزمة خامسة من العقوبات المنسقة التي تستهدف أفرادا وكيانات تعتبر مسؤولة في نشوب أزمة الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروس.

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حالة الطقس الجمعة.. الأرصاد: الحرارة 12 في هذه المناطق

توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الجمعة، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل، وطقس معتدل على جنوب سيناء، وطقس بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

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وزارة الدفاع تنشر فيديو ختام فعاليات معرض إيديكس 2021

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع "فيديو" عن ختام فعاليات معرض إيديكس 2021.

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بعد الأزمة مع السعودية.. وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يتجه للاستقالة غدا

ذكرت قناة الجديد اللبنانية، نقلا عن مصادرها، أن وزير الإعلام جورج قرداحي، يتجه لإعلان استقالته من الحكومة غدا بعد لقاء جمعه برئيس الوزراء نجيب ميقاتي أمس.

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مرتضى منصور: فاروق جعفر رمزًا ولكن خارج النادي.. وكارتيرون سيعود ويجد راتبه

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن فاروق جعفر رمزًا من رموز القلعة البيضاء ولكن خارج النادي.

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