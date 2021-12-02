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​منعا للإبعاد.. القوى العاملة توجه رسالة عاجلة إلى المصريين بالأردن

11:29 م الخميس 02 ديسمبر 2021
​منعا للإبعاد.. القوى العاملة توجه رسالة عاجلة إلى المصريين بالأردن

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:


وجه الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، الأردن، رسالة عاجلة إلى المصريين العاملين بالأردن، بضرورة الحصول على لقاح كورونا، منعا للإبعاد من المملكة الأردنية.

وبحسب بيان وزارة القوى العاملة اليوم، يأتي ذلك عقب دولة الأردن الشقيقة، إبعاد العمالة الوافدة غير الحاصلة على تطعيم كورونا اعتبارا من 15 ديسمبر الجاري.

ودعا رئيس مكتب التمثيل العمالي، جميع العمالة المصرية المتواجدة داخل المملكة الأردنية بسرعة تلقي المطعوم حفاظا على السلامة والصحة العامة وتفادي تطبيق الإجراءات المشددة عليهم.

وأشار إلى أن الأردن أعطت مهلة للعمالة الوافدة ومنها المصرية حتى 15 ديسمبر الجاري سيتم بعدها إبعاد غير الحاصلين على المطعوم من فيروس كورونا خارج البلاد، خاصة وأن تلقي المطعوم غير مشروط بإبراز إذن الإقامة أو تصريح العمل.

وتابع الملحق العمالي: إن ذلك يأتي في إطار قيام حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بحث كافة المواطنين والمقيمين والعمالة الوافدة على سرعة التقدم لتلقي التطعيم المجاني ضد فيروس كورونا حفاظا على الصحة والسلامة العامة.

وشددت وزارة الداخلية، على أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة بعد 15 ديسمبر الجاري من ضمنها إبعاد غير الحاصلين على الطعوم خارج البلاد خاصة وأن تلقي المطعوم غير مشروط بإبراز إذن الإقامة أو تصريح العمل.

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