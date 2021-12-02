Masrawy logo white

وزارة الدفاع تنشر فيديو ختام فعاليات معرض إيديكس 2021

10:20 م الخميس 02 ديسمبر 2021
وزارة الدفاع تنشر فيديو ختام فعاليات معرض إيديكس 2021

معرض ايديكس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع "فيديو" عن ختام فعاليات معرض إيديكس 2021.

واختتمت اليوم فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" في نسخته الثانية والمنعقد خلال الفترة من 29 نوفمبر الماضي وحتى 2 ديسمبر الجاري.

وشارك في المعرض "إيديكس 2021" حوالي ما يقرب من 400 شركة عالمية ودولية ممثلة لنحو 42 دولة.

معرض إيديكس 2021 وزارة الدفاع معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

65

وفيات اليوم

730

متعافون اليوم

357629

إجمالي الإصابات

20412

إجمالي الوفيات

296897

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • لحظة بلحظة.. لحظة بلحظة.. آرسنال 0 - 0 مانشستر يونايتد.. النني أساسيًا للمرة الأولى

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا