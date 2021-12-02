وزارة الدفاع تنشر فيديو ختام فعاليات معرض إيديكس 2021
كتب- يوسف عفيفي:
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع "فيديو" عن ختام فعاليات معرض إيديكس 2021.
واختتمت اليوم فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" في نسخته الثانية والمنعقد خلال الفترة من 29 نوفمبر الماضي وحتى 2 ديسمبر الجاري.
وشارك في المعرض "إيديكس 2021" حوالي ما يقرب من 400 شركة عالمية ودولية ممثلة لنحو 42 دولة.
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