طقس الأربعاء: أمطار بنسبة 40%.. ونشاط للرياح والأتربة على هذه المناطق

05:00 ص الأربعاء 29 ديسمبر 2021
طقس الأربعاء: أمطار بنسبة 40%.. ونشاط للرياح والأتربة على هذه المناطق

الطقس

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وتنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد، فيما توجد فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة (بنسبة حدوث 40%) على مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 18 11

الإسكندرية 18 10

وادي النطرون 19 10

طنطا 18 10

شبين الكوم 19 11

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 19 10

السلوم 19 10

سيوة 19 05

بورسعيد 18 16

دمياط 18 14

الزقازيق 18 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 20 08

السويس 19 11

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 19 10

نخل 17 00

نويبع 21 14

طابا 18 10

كاترين 13 02

الطور 21 09

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 22 15

مرسى علم 23 13

الفيوم 19 07

بني سويف 19 07

المنيا 19 05

أسيوط 20 04

سوهاج 20 06

قنا 21 07

الأقصر 21 06

أسوان 20 10

ادفو 21 10

أبوسمبل 20 09

الوادي الجديد 20 03

شلاتين 25 15

أبو رماد 24 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 23 16​

الطقس الرياح هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

الخبر التالى:

تصدت لسارق وصدمها بموتوسيكل.. توجيه من محافظ القاهرة بشأن "سيدة حلوان"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
809

إصابات اليوم

28

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

383003

إجمالي الإصابات

21667

إجمالي الوفيات

318456

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| 28 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا