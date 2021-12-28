تصدت لسارق وصدمها بموتوسيكل.. توجيه من محافظ القاهرة بشأن "سيدة حلوان"

10:46 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
تصدت لسارق وصدمها بموتوسيكل.. توجيه من محافظ القاهرة بشأن "سيدة حلوان"

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

كتب - محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اتصالًا هاتفيا بالسيدة "بشرى سرور علي حسن 59 عاما"، والتي تصدت للسارق الذي قام بسرقة هاتف محمول من فتاتين صغيرتين بعد سحلهما بحلوان وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه وإعادة الهاتف لأصحابه.

وأكد محافظ القاهرة للسيدة بشرى أن ما قامت به هو عمل ليس غريبًا على المرأة المصرية التي تتميز بالأصالة.

ووجه محافظ القاهرة بتوفير سيارة إسعاف على الفور لنقل السيدة بشرى لأحد مستشفيات القاهرة وقيام فريق طبي بفحصها وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لها.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور لقيام أحد قائدي الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من فتاتين أثناء سيرهما بمنطقه العزبة البحرية - بحلوان وأثناء محاولة الفتاتين إيقاف المتهم قام بالاصطدام بإحدى السيدات أثناء عبورها الطريق وتمكن من الهرب وتمكن رجال الأمن من تحديد المجني عليهما وهما آلاء أ، 14 سنة طالبة حلوان، وسما م .12 سنة طالبة، كما تم تحديد خط سير الهروب وتبين أن مرتكب الواقعة أحمد.إ محمد 18 عاطل ومقيم عزبه خليل – المعصرة.

خالد عبدالعال محافظ القاهرة سيدة حلوان سرقة هاتف محمول

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