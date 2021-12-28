صاحبة "ذكريات وحكايات".. من هي الإعلامية الراحلة عزة الإتربي؟

كتب مينا غالي

توفيت اليوم الإعلامية عزة الإتربي عن عمر يناهز ٧٤ عاما بعد صراع مع المرض.

ويستعرض مصراوي أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة عزة الإتربي على النحو التالي :

١- عزة الإتربى من مواليد ١٩٤٧ فى المنصورة، حيث نشأت هناك.

٢- كان والدها يعمل طبيبا فى قرية "أخطاب"، ثم انتقلوا إلى القاهرة، وحصلت على الثانوية العامة فى مدرسة الأورمان بالدقى، ثم التحقت بكلية الآداب قسم الاجتماع عام 1967.

٣- التحقت بالتليفزيون منذ عام‏ 68‏19 عن طريق القوى العاملة، وعينت بإدارة التخطيط والمتابعة.

٤- كان أول برامجها "مرحبا"، الذى كان يهدف للترويج السياحى فى مصر ، وتجولت كاميرا البرنامج فى مصر فى سيناء وشرم الشيخ وغيرهما، واستمر البرنامج نحو 4 سنوات.

٥- من أشهر برامجها "ذكريات وحكايات، ونادى رجال الأعمال، ومرحبا"، وغيرها.

٦- تولت مناصب مديرة إدارة مذيعات الربط ثم إدارة منوعات القناه الثانية ثم رئاسة القناة الثانية ثم الأولى، قبل أن تختتم المشوار نائبة لرئيس التليفزيون للتراث.

٧- من خلال برنامج "أهل المغنى" سجلت مع النجوم محمد منير، وسميرة سعيد، وأنوشكا.

٨- توفيت اليوم عن عمر يناهز ٧٤ عاما بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن تقام جنازتها غدًا بمسجد السيدة نفيسة.

٩- نعتها نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري، قائلة إن الإعلامية الراحلة كان لها تاريخ حافل في المجال الإعلامي أثرت به التليفزيون المصري وكان لها التأثير الكبير في كوادر الإعلاميين.. رحم الله الفقيدة ويسكنها فسيح جناته.