الكنيسة تمنع استقبال المهنئين صباح عيد الميلاد بسبب كورونا

11:19 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
الكنيسة تمنع استقبال المهنئين صباح عيد الميلاد بسبب كورونا

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الاكتفاء في الكنيسة بصلوات القداس الإلهي ليلة عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، مع عدم استقبال المهنئين صباح يوم العيد.

وأضافت الكنيسة القبطية، في بيان اليوم، أن ذلك يرجع إلى حالة انتشار فيروس كورونا المستجد مع تحوراته الجديدة.

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الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عيد الميلاد صلوات القداس العاصمة الإدارية الجديدة فيروس كورونا

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