خاص| زاهي حواس: أتمنى أن يحدث ذلك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

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فنان وإنسان لن يتكرر.. نعي مؤثر من عمرو أديب للأمير بدر بن عبد المحسن

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود عبدالناصر:

عبر الدكتور زاهي حواس عالم المصريات الشهير ووزير الآثار الأسبق، عن سعادته باكتمال إنشاء المتحف المصري الكبير.

وقال حواس في حوار صحفي لمصراوي سينشر بشكل كامل لاحقا: هذا هو أهم مشروع ثقافي في القرن الواحد والعشرين، وأتمنى أن يكون حفل الافتتاح ١٠ أيام وليس يوما واحدا، كما أتمنى أن تعرض أوبرا توت عنخ آمون التي كتبتها في حفل الافتتاح.

وأضاف حواس: مازال حفل الافتتاح لم تتضح ملامحه لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يحدد موعد الافتتاح حتى الآن.

وتابع حواس: لابد من دعوة كل رؤساء العالم، لأنه أهم متحف في العالم، وهي رسالة بأن مصر تهتم بتراثها وآثارها.