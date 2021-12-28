مش بتفسح.. السيسي: أنا بلف مصر عشان أعرف الأخطاء وأعالجها

09:34 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
مش بتفسح.. السيسي: أنا بلف مصر عشان أعرف الأخطاء وأعالجها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يعكف على رصد الأخطاء في مصر ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.

وأضاف: "أنا لما بلف مصر مبتفسحش، بقعد أرصد وأتعلم عشان أعرف الأخطاء فين وأعالجها".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي مدينة أسوان الجديدة، وعدد من المشروعات السكنية ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" اليوم الثلاثاء.

وأضاف السيسي، أن الموازنة المخصصة للإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة كانت 20 مليار جنيه، وأصبحت 150 مليار جنيه حاليا".

وقال إن "وزارة الإسكان كانت تطرح الأراضي بشكل مستمر، لكن قلت من 3 سنوات مفيش بيع أراضي تاني، لما نعترف أن آليات عملنا غلط مش عيب".

وأضاف الرئيس، "قلت هنقعد 10 سنين الدولة تبنى ومش هنسمح لحد يبني لحد ما نعمل آليات منضبطة، لكن اللى إحنا فيه مفيش آليات خالص، وده مش عيب في الوزير أو المحافظ لكن دي ثقافة واتمدت وخرجت عن السيطرة".

ووجه الرئيس حديثة إلى المواطنين قائلا: "أنا بقول للمصريين يا جماعة انتبهوا، الناس بنت وما سكنتش لأن مفيش طلب، حرام إننا نحط فلوسنا يا مصريين في مباني مش هتكسب".

الرئيس عبد الفتاح السيسي رصد الأخطاء المشروعات السكنية أسبوع الصعيد

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