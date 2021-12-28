غلق مطعم شهير.. الجيزة تكشف عن أقوى حملاتها خلال ديسمبر

09:49 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
غلق مطعم شهير.. الجيزة تكشف عن أقوى حملاتها خلال ديسمبر

محافظة الجيزة

كتب يوسف عفيفي:

كشفت محافظة الجيزة، عن تفاصيل أقوى حملاتها خلال شهر ديسمبر الحالي، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضه للمواطنين.

وجاءت هذه الحملات على النحو التالي:

١- ضبط ٤٥٠ كجم شاورما لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي وتصدر منها رائحة كريهه وبها تغير بالخواص الطبيعية داخل مطعم مأكولات سورية شهير بالعجوزة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

٢- ضبط مخزن شيبسي وسناكس غير صالح للاستخدام الآدمي

٣- ضبط منتجات غذائية فاسدة منتهيه الصلاحية داخل سلاسل تجارية بجنوب الجيزة

٤- ضبط مصنع يجمع الزيوت المستخدمه بالمطاعم ويصنع منها الطحينة.

٥- ضبط ٦٠٠ كجم لحوم وسجق غير صالح داخل مخزن تابع لمطعم

٦- ضبط مصنع يجمع الزيوت المستخدمة بالمطاعم والمنازل ويعيد تكريرها وإدخالها في بعض الصناعات وبيعها.

محافظة الجيزة المنتجات الغذائية حملات تفتيشية لحوم ودواجن غير صالحة

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