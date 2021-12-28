مليش دعوة بالتكلفة.. السيسي يوجه 3 وزارات بتنفيذ "الهوية البصرية" لأسوان

08:22 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
مليش دعوة بالتكلفة.. السيسي يوجه 3 وزارات بتنفيذ "الهوية البصرية" لأسوان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارات الدفاع والداخلية والإسكان بالانتهاء من مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان قبل الاحتفال بعيدها القومي يوم 15 يناير المقبل.

وقال الرئيس: "وزارة الدفاع والداخلية والإسكان هما اللي معاهم الفلوس يخلصولي الموضوع بتاع الهوية البصرية".

وأضاف خلال احتفالية فنية على المسرح الروماني عقب افتتاح وتدشين مدينة أسوان الجديدة، وذلك في ختام فعاليات أسبوع الصعيد: "طيب الموضوع يتكلف 100 و 200 أو حتى 500 مليون مليش دعوة".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرضاً للهوية البصرية لمحافظة أسوان من تقديم شباب من الجامعة الألمانية.

واستعرضت الهوية البصرية لأسوان وربط الحضارة التى نفتخر بها والازدهار الذي نشهده حاليا وهى حضارة من ذهب.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الهوية البصرية أسوان احتفالية فنية

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