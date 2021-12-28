السيسي يكرم بعض النماذج الإنسانية الناجحة من الصعيد

08:29 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
السيسي يكرم بعض النماذج الإنسانية الناجحة من الصعيد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أسوان - أ ش أ:

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، نماذج إنسانية ناجحة من أبناء محافظات الصعيد، ضمن احتفالية فنية أقيمت مساء اليوم في المسرح الروماني في محافظة أسوان، بمناسبة تدشين مدينة أسوان الجديدة.

وكرم الرئيس السيسي، اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد السابق لمحافظة أسوان، وتسلم الجائزة بالنيابة عنه أولاده، وذلك عن إشرافه على عدد من الملفات المهمة في المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

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Asha
الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظات الصعيد احتفالية فنية أسوان

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