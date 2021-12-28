بالتنسيق مع "حياة كريمة".. مصر للطيران تنقل 50 طنًا من المواد الغذائية لأهالي أسوان

كتب - محمد عبيد

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، رحلة بضائع خاصة من طراز الإيرباص 200-330 تابعة لشركة مصر للطيران للشحن الجوي وعلى متنها أكثر من ٥٠ طنا من المواد الغذائية الجافة متجهة إلى أسوان وذلك لتوزيعها على أهالى قرى المحافظة في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة الطيران المدنى ممثلة فى شركة مصر للطيران ومؤسسة حياة كريمة وبنك الطعام المصري.

وتقلع الطائرة مساء اليوم من مطار القاهرة في طريقها إلي مطار أسوان.

وقد قام فريق من شركة مصر للطيران للشحن الجوى ومؤسسة حياة كريمة باستقبال قافلة المواد الغذائية بقرية البضائع بمطار القاهرة وإنهاء كافة إجراءات الشحن.