وعد وتوجيه.. ماذا قال السيسي خلال تفقده معرض الحرف التراثية بأسوان؟

أسوان - أ ش أ:

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي،إلى إعادة إحياء الحرف والصناعات التراثية والتقليدية وإتاحة الفرصة للمواطنين للوصول إلى هذه المنتجات من خلال المعارض المتخصصة ومنافذ البيع.

وأشاد الرئيس السيسي، خلال جولته مساء اليوم الثلاثاء داخل معرض الحرف التراثية في أسوان، بما شهده من معروضات ، مبديا إعجابه بألوانها الميزة ، داعيا المنتجين إلى الاستمرار في الحفاظ على جودة تلك المنتجات وتميزها.

ووجه الرئيس السيسي ، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتخصيص مبلغ 200 مليون جنيه من "صندوق تحيا مصر" تضاف إلى ما تقدمه الحكومة من جهود في هذا الشأن لتمويل مشاركة العارضين لمدة عامين في المعرض المقام في مدينة التراث بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وشدد على أهمية إعطاء قوة دفع للمنتجات التراثية التي تتميز بها الدولة المصرية ودعم تطوير تلك المنتجات للحفاظ عليها ، مؤكدا أن الدولة معنية بالحفاظ على التراث وإحيائه وإعطائه قوة دفع لأن الأمر يتعلق بتاريخنا وعلينا الحفاظ عليه.

وطالب الرئيس، العارضين بالاهتمام بالجودة العالية لمنتجاتهم للوصول والنفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه سيشتري بعض هذه المنتجات لتقديمها كهدايا لضيوف مصر.

واستفسر الرئيس عن طلبات العارضين ، مبديا كل الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب لهم للحفاظ على هذه الصناعات وتطويرها .

وأكد الرئيس السيسي اهتمام الدولة بشكل كبير بالتراث .. وقال "نسعى لأن تكون مدينة التراث بالعاصمة الإدارية الجديدة على أعلى مستوى وأن تبدأ قوية بمشاركة مجموعة من المحترفين لأن الفرصة ليست تحقيق مكسب مادي وإنما تحقيق مكسب لتاريخ مصر"، مضيفا :" نريد إحياء التراث بأناس محترفين ومتمكنين ".

ونوه الرئيس إلى أن مدينة التراث بالعاصمة الإدارية الجديدة بها أماكن واسعة تستوعب الكثير من المنتجين بمعروضاتهم التراثية عالية الجودة .

ووعد الرئيس المشاركين بمعرض الحرف التراثية في أسوان بإقامة معرض دائم لهم .

وقال إن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري تشمل (4500) قرية سيتم الانتهاء منه في غضون 3 سنوات ، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل في الثلث الأول من المبادرة وهو الأصعب وسيتم الانتهاء منه خلال سنة.

وأضاف الرئيس أنه سيتم عمل شبكات الصرف الصحي ومراجعة مياه الشرب والاطمئنان بأنها جيدة وكذلك شبكات الكهرباء ، إلى جانب تحسين كفاءة البيوت ورصف الطرق وتبطين الترع وتوصيل الغاز وشبكات الاتصالات وإقامة المدارس والمستشفيات.

وأكد أن الدولة ستدخل كل ريف مصر وتوابعه في الصعيد والدلتا .. قائلا "الموضوع ليس انتقائيا ، ولن نترك أحدا ، فالبرنامج يغطي الجمهورية بأسرها " .

ولفت إلى أنه بعد 6 شهور -أي في يونيو المقبل- سيتم العمل في الثلث الثاني من مبادرة " حياة كريمة" ، ويستمر العمل فيه لمدة سنة أخرى، ثم بعد ذلك الثلث الأخير من المبادرة ويستمر العمل فيه أيضا لمدة سنة ثالثة .

ومن جانبه، عرض أحد المنتجين بمعرض الحرف التراثية بأسوان، أمام الرئيس السيسي، "كوفرتات كتان"، موضحا أنه يعمل معه بهذه الحرفة أكثر من 450 فردا، وأن عملية التصنيع للكوفرتات تتم بصورة يدوية من خلال عامل واحد على نول وتستغرق يوما واحدا، منوها إلى أن هذه المنتجات يتم تصديرها إلى الخارج ، ونشارك بهذه المنتجات في جميع معارض وزارة التضامن الاجتماعي .

وقدم أحد العارضين "كوفرتة كتان" تحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس كهدية تعبيرا عن تقديره لجهود الرئيس السيسي في دعم هذا المنتج التراثي الذي يتم تصنيعه في سوهاج.

وأشاد الرئيس السيسي بجمال ألوان المنتجات اليدوية من الكوفيرتات ، مشددا على ضرورة عودة تراثنا من الأشغال اليدوية إلى سابق عهده، مؤكدا على ضرورة دعم الأشغال اليدوية بصورة أكبر من ذلك.

وبدورها ، أعربت إحدى العارضات عن سعادتها بزيارة الرئيس السيسي إلى أسوان ، وقالت إن "أسوان وأهلها يعشقون الرئيس السيسي لطيبة قلبه وكرمه" ، ووجهت الشكر لكل الوزارات والجهات المعنية القائمة على معرض الحرف التراثية لدعمها منتجاتهم .

وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته بتلك الزيارة ، ووجه بإقامة معرض دائم لتلك المنتجات لتسويقها ، مؤكدا دعمه للعارضين لتطوير منتجاتهم .

وحيا الرئيس السيسي جميع العارضين في معرض الحرف التراثية ، مبديا إعجابه بمنتجاتهم .

وقالت إحدى العارضات للحرف التراثية في أسوان: "نحاول إعطاء الأجيال الجديدة ثقافة المنتجات الحرفية واليدوية كي يكونوا على دارية بالحرف العريقة التي تمتد لآلاف السنين"، مشيرة إلى أن الخطة المستقبلية هي إقامة متحف محلي للنسيج والتطريز في أخميم بمحافظة سوهاج، وقدمت للرئيس السيسي كتابا يؤرخ المشروع الخاص بها.

وقال الرئيس السيسي "الدولة معنية بإحياء كل تراثنا وإعطائه قوة دفع جيدة لأنه تاريخنا ويجب الحفاظ عليه وأن نعّظمه " .

وأضاف الرئيس أننا خصصنا مكانا كبيرا خاصا بالتراث في العاصمة الإدارية الجديدة ، نريد أن يكون انطلاق العمل به قويا لكي نوضح الصورة للناس وأين نحن؟،مشددا على ضرورة أن تكون مجموعة العارضين المشاركة في الانطلاق قوية ومحترفة لأن الفرصة ليست فرصة مكسب، وإنما المكسب لتاريخ مصر، والدول كلها تصنع تاريخا.

وتابع الرئيس: " لدينا تاريخ وتراث جميل كما نرى، ولا أقول نسيناه ولكن نريد إحياءه بأناس تفهم جيدا، وما أنشأناه، في العاصمة الإدارية الجديدة، كثير وهناك أماكن كثيرة،نريد أن نضع فيها كل ما لدينا بجودة عالية ليتم البناء عليه ويراه المصريون"، مطالبا "صندوق تحيا مصر" بتحمل تكلفة إيجار المعرض المقترح للحرف التراثية لمدة عامين .

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