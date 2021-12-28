مطار القاهرة يستقبل جثامين 4 مصريين توفوا في حادث بالسعودية

كتب - محمد عبيد:

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، جثامين 4 مصريين من أاسرة واحدة لقوا مصرعهم في حادث تصادم خلال رحلة عمرة.

وأنهت سلطات المطار إجراءات وصولهم والافراج عنهم، وتسليمهم لاسرتهم لدفنهم جميعا بمسقط رأس العائلة في مركز منوف بمحافظة المنوفية.

وقالت مصادر بالمطار، إن الجثامين وصلت على رحلة مصر للطيران رقم 2652، والقادمة من الرياض، وقامت سلطات الحجر الصحيبمطار القاهرة برئاسة الدكتور حازم حسين، بمتابعة انهاء إجراءات الإفراج عن الجثامين، ومراجعة الشهادات الصحية المدون بها أسباب الوفاة، حتى يتم إصدار تصاريح الدفن وتسليم الجثث إلى ذويهم.

وتابعت المصادر أن الجثامين لأسرة منكوبة توفي منها 4 أفراد، وهم الأب والأم و2 من الأبناء، في حادث انقلاب سيارة بالرياض، ونجا من الحادث 3 أبناء منهم إثنين ما زالا بالمستشفى تحت الملاحظة الطبية، ونجاة طفل رضيع.

ووقع الحادث نتيجة انحراف مفاجئ للسيارة، مما أدى لإنقلاب السيارة عدة مرات ، مما تسبب فى وفاة كل من الأب والأم واثنين من الأبناء، فيما نجا طفل رضيع وتسلمه أحد أفراد أسرته من إدارة المستشفى، ويعود به على متن نفس الرحلة.