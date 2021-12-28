طارق شوقي معلقًا على صعوبة مناهج 4 ابتدائي: اجعلوهم يستمتعون بالتعليم

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك جريمة كانت ترتكب في حق الأجيال القديمة في مجال التعليم، حيث كان الهدف الأساسي هو العمل على نجاحهم، دون أن يتعلموا.

وأكد الوزير، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رداً على شكاوى النواب من صعوبة منهج الصف الرابع الابتدائي: نحن نحاول أن نقدم للتلاميذ نفس المنهج الذي يحصل عليه أقرانهم في مختلف دول العالم، قائلًا: يجب أن ننسى كلمة الامتحان وما يوجد هو تقييم.

ووجه الوزير حديثه إلى النواب: "المنهج لا يوجد به امتحان يخوف الطلبة.. اجعلوهم يستمعون بالتعليم من خلال رتم هادئ ويحصلون على أفضل ما فيه".

كان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرر إحالة كل الأدوات الرقابية التي ناقشتها الجلسة اليوم، والموجهة لوزير التربية والتعليم، وكذلك ردود طارق شوقي عليها، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس اليوم إلى عدد من طلبات الإحاطة، ورد وزير التربية والتعليم عليها، وكذلك تعقيب من وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد.

وطالب رئيس مجلس النواب جميع الأعضاء بالمشاركة في المناقشات التي ستجريها اللجنة، بشأن كل الأدوات الرقابية.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنه لأول مرة تكون لدينا خطة لتطوير التعليم وإطار عام للمناهج، قائلًا: "لم يكن لدينا ذلك من قبل، أول مرة نبقى عارفين رايحين فين".