برلماني: ردود وزير التعليم غير منطقية.. ومشكلته بعده عن أرض الواقع

كتب- مصراوي:

علق النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ردود، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن طلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة العامة بشأن مشكلات التعليم.

وقال منصور، في تصريح لمصراوي، إن ردود الوزير شوقي كانت في أغلبها غير منطقية ولا واقعية، مؤكدا على أن مشكلة الوزير أنه بعيد عن أرض الواقع.

وأضاف النائب أن التقارير التي تصل إلى وزير التعليم من المديريات التعليمية ومن حوله بعيدة تماما عن أرض الواقع ولا تمثل الوضع القائم في المدارس والعملية التعليمية.

وأشار منصور إلى أن الوزير حاول تحميل بعض الجهات الأخرى مسؤولية الإجابة عن أسئلة النواب بشأن الوجبات الغذائية ومشكلة الـ 36 ألف معلم، موضحا أن هذه المشكلات موجودة في وزارة التربية والتعليم وهو المسؤول الأول عنها.

ورفض النائب منصور ردود الوزير بشأن أن الأوضاع جيدة في المدارس وأن المشكلات قليلة ولا تمثل أزمة، مبينا أن العملية التعليمية بها أزمات كبيرة ولا يمكن السكوت عنها بحكم المسؤولية الشعبية والسياسية عليهم كنواب.

ونوه النائب بأن النتائج التي يخرج بها وزير التعليم خاطئة لأنها مبنية على معلومات خاطئة من المسؤولين حوله، مطالبا الوزير بالنزول إلى أرض الواقع ومعرفة المشكلات على الأرض.

وكشف منصور أنه تلقى 7 آلاف سؤال من المواطنين لوزير التعليم، معرباً عن أسفه؛ لأن الوقت لم يكن مسعفاً لتوصيلها، والوزير لم يقدم إجابات عنها بشكل منطقي.

وعن مناهج 4 ابتدائي، رفض النائب منصور تصريحات الوزير بأنها أفضل مناهج في العالم، مشيراً إلى أن الأزمة الحقيقية هو أن المعلم غير مؤهل لتعليم هذه المواد.

وقال منصور: ما الفائدة من أن يكون المنهج أفضل ما يكون في الوقت الذي لا توجد أدوات لتعليمه؟، مطالبا بتوفير البنية التحتية أولاً ثم الحديث عن مناهج جديدة.

وتابع: هناك بعض الردود الإيجابية من قبل الوزير؛ مثل مسألة أن حل أزمة التعيينات في الوزارة يتطلب مساعدة من الجميع وأنه سيقوم بطلب ذلك من القيادة ونحن معه في هذا الصدد.

وأحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجميع الأدوات الرقابية التي تم مناقشتها إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس.

وأكد رئيس المجلس: من يرغب من النواب في استمرار الحديث عن الأداة الرقابية التي قدمها أن يحضر اجتماعات اللجنة ويعقب على بيان الوزير.

وشدد رئيس المجلس على أن الحكومة والمجلس يعملان من أجل الصالح العام، مشيرا إلى أن النواب هم ممثلون للشعب ويرغبون في تحقيق المصلحة العامة.