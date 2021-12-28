سؤال من رابعة ابتدائي.. برلمانية لطارق شوقي: البطريق له كام ضافر؟

03:51 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
سؤال من رابعة ابتدائي.. برلمانية لطارق شوقي: البطريق له كام ضافر؟

النائبة إيفلين متى

كتب- نشأت علي:

فاجأت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب عن دمياط، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بسؤال موجود في منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد، قائلة للوزير: "البطريق له كام ضافر؟".

وأضافت إيفيلين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة طلبات الإحاطة، الموجهة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، أن تطبيق منهج الصف الرابع الابتدائي كان يتطلب فترة تجريبية للتدريب قبل التطبيق.

وتابعت عضو مجلس النواب: "المنهج دخل على أولياء الأمور فجأة، وكلفهم مصاريف فوق طاقتهم، والمدرسين مش مدرّبين ولا فاهمين المنهج ولا الموجهين".

النائبة إيفلين متى طارق شوقي مجلس النواب دمياط التربية والتعليم

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