السيسي يوجه بصرف تعويض شهري للصيادين خلال فترة توقف الصيد

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه إذا كانت مشكلة الإنتاج السمكي في مصر هي المفرخات فإنه على استعداد لإنشاء 10 مفرخات دفعة واحدة.

وأضاف السيسي، موجها كلامه لوزير الزراعة، خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان: بقولك قدام الناس لو المشكلة في المفارخ أنا مصدق على 10 مفارخ هندفع تمنهم.

وأوضح: مفرغ بـ 5 أو 6 مليون جنيه يخلي الإنتاج يزيد مبعملوش ليه، الكلام لينا، هو بس كده؟ لأ، محتاجين تنظيم الصيد في البحيرة، طيب الـ 3 أشهر فترة التوقف المواطن هيعيش فيهم منين، نعوض الناس وأدوقهم النجاح وأقوله شوف لما استنيت معايا ومش هتدفع حصل إيه.

وتابع الرئيس: النهاردة لو شغال 50 ألف صياد مش هتوصل لـ 80 ألف طن بالطريقة التقليدية وتطلب من شرطة المسطحات تنزل في الـ 3 أشهر فترة توقف الصيد، علشان تعمل ده مش ممكن أبدا في المرحلة الأولى تقوله وقف صيد دلوقت، لازم هنا نعوض الصيادين عن فترة التوقف المقدرة بـ 3 أشهر في البحيرات، ويبقى الجهد على بعضه، لغاية ما نوصل البحيرة دي تجيب 100 ألف طن وأكتر لو أمكن، نعوض الناس بدعم شهري لغاية ما الـ 3 أشهر يخلصوا.

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما يتفقد الرئيس محطة سكك حديد أسوان حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.