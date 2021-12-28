رئيس الأسقفية يطلع مستشار "الأزهر" على مستجدات مركز الدراسات الإسلامية المسيحية

12:21 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
رئيس الأسقفية يطلع مستشار "الأزهر" على مستجدات مركز الدراسات الإسلامية المسيحية

جانب من اللقاء

كتب- مينا غالي:

التقى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية السفير عبد الرحمن موسى مستشار شيخ الأزهر للعلاقات الخارجية وذلك بمشيخة الأزهر وبحضور سليم واصف مستشار الحوار بالكنيسة الأسقفية

قال رئيس الأساقفة في بيان له اليوم: إن اللقاء تضمن النقاش حول مستجدات مركز المطران منير حنا للدراسات الإسلامية المسيحية الذي تفتحه الكنيسة الأسقفية مطلع العام المقبل مؤكدًا على ترحيب المشيخة بتلك الخطوة

وأكد رئيس الأساقفة إن المركز يعكس حجم التعاون بين المشيخة والكنيسة الأسقفية في مجال الحوار الديني حيث يتم ذلك عبر عدة مستويات ومن خلال برامج متعددة أبرزها معًا من أجل مصر الذي تم فيه تدريب شيوخ وقساوسة برعاية أزهرية

من جانبه، جدد مستشار شيخ الأزهر تهنئته للكنيسة الأسقفية بمناسبة عيد الميلاد المجيد مؤكدًا على ترحيبه بمركز الدراسات الإسلامية المسيحية معتبرًا أياه دفعة للعلاقات الإسلامية المسيحية في مصر

الدراسات الإسلامية المسيحية الكنيسة الأسقفية شيخ الأزهر

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