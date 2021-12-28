لا تكرروا هذه الكلمات.. جبالي يخاطب النواب قبل بدء جلسة مواجهة وزير التعليم

كتب- نشأت علي:

مازح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، المخصصة لمناقشة الأدوات الرقابية الموجهة إلى وزير التعليم، قائلًا: "(مع اقتراب عيد رأس السنة وحلول عام 2022، كل عام وأنتم بخير).. فلا تكرروها أثناء الجلسة في كلماتكم".

وأضاف جبالي: كل عام وأنت بخير وعام سعيد عليكم جميعاً، لا نريد تكرارها.

وتابع رئيس البرلمان: ويبدو أن قطارات السكة الحديد كلها وصلت من الصعيد وباقي المحافظات.

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وجَّه عدة تبيهات إلى الأعضاء، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، بشأن قواعد مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة إلى وزير التربية والتعليم.

وقال رئيس المجلس إن المناقشة ستُجرى وفقًا للائحة الداخلية للمجلس على النحو التالي:

أولًا: مدة الحديث، ستكون دقيقتَين، وسيتم غلق مكبر الصوت بعد انتهاء المدة.

ثانيًا: سيتم غلق مكبر الصوت حال الخروج عن موضوع الجلسة وأحكام الجلسة.

ثالثًا: عدم السماح بالخروج عن موضوع الأداة الرقابية المحددة وسيتم غلق المكبر حال حدوث ذلك.

رابعًا: سيتحدث جميع النواب مرة واحدة، ثم يتم الاستماع إلى رد الوزير على تلك الأدوات.

خامسًا: رد الوزير سيكون بصورة مجملة، ولن يتم السماح بمناقشة مع الوزير أو مقاطعته.

سادسًا: من يتم النداء عليه؛ لن يتم النداء عليه مرة أخرى.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة هجومًا ساخنًا من جانب النواب، تجاه وزير التعليم، بعدما شهدت الجلسة العامة الأسبوع قبل الماضي، هجومًا حادًّا على الوزير؛ بسبب تغيبه عن الجلسة التي كان مقررًا فيها مناقشة تلك الطلبات والأسئلة.