"مشروعات النواب" توصي بمراجعة أسعار الوحدات بالمجمعات الصناعية

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وزارة الصناعة بضرورة مراجعة أسعار الوحدات بالمجمعات الصناعية وخاصة في الصعيد، وتسهيل الإجراءات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات، اليوم الإثنين، بحضور محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية ورؤساء الشركات القابضة للكهرباء والغاز والمياه.

كما أوصت اللجنة، بأن يتم دراسة مقترح أن يتم توصيل المرافق بالنسبة لعداد المياه والكهرباء والغاز باسم هيئة التنمية الصناعية مع بداية الإنشاء للمجمعات والوحدات الصناعية، وهو ما وعد به رؤساء الشركات لدراسته.

وطالب النائب محمد كمال مرعي، شركات الكهرباء والغاز والمياه بمنح مزايا لأصحاب المشروعات الصغيرة، أصحاب الصناعات التي تحقق قيمة مضافة، قائلًا: "من حق الشركات أن تحقق هامش ربح ولكن يكون أقل نسبيًا بالنسبة لأصحاب تلك المشروعات"، مشيرًا إلى ان الدولة قدمت تسهيلات وتنازلات من أجل دعم المشروعات الصغيرة في قانون 152 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعمها وكذلك لضم الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي.

كما وجه رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على افتتاح المشروعات القومية بمحافظات الصعيد، وما يتعلق بالمجمعات الصناعية وكذلك شكر وزير الصناعة ووزير التنمية المحلية كل قطاع علاقة بالمشروعات الصغيرة.

من جانبه، أعلن محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه سيتم طرح مجمعات صناعية خلال الأيام المقبلة وهي مرفقة، والوحدة ستكون جاهزة بالكهرباء والمياه، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق حملة إعلامية خلال الأيام المقبلة بشأن تلك المجمعات وأهميتها و سنقوم بزيارات لكافة المحافظات.

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