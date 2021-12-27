جهاز أكتوبر يحذر أصحاب المصانع من الإشغالات أو إلقاء المخلفات
(مصراوي):
نشر جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر؛ منشورًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ يدعو فيه للحفاظ على المظهر العام واللائق بالمنطقة الصناعية.
وجاء نص المنشور كالتالي: "يهيب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، السادة أصحاب المصانع بالمدينة الالتزام الكامل بعدم تواجد أي إشغالات خارج القطع أو إلقاء أي مخلفات".
وأضاف: "سيرفع الجهاز جميع الإشغالات ويتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك".
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