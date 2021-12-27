"البترول": "أباتشي" الأمريكية تستثمر 5ر3 مليار دولار في أعمال التنقيب بالصحراء الغربية

08:51 ص الإثنين 27 ديسمبر 2021
"البترول": "أباتشي" الأمريكية تستثمر 5ر3 مليار دولار في أعمال التنقيب بالصحراء الغربية

وزير البترول المهندس طارق الملا

القاهرة-(أ ش أ):

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وديفيد تشي نائب رئيس شركة (أباتشي) الأمريكية ومدير عام الشركة بمصر، اتفاقية تلتزم شركة (أباتشي) بموجبها بإنفاق 5ر3 مليار دولار كحد أدنى على أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز بالصحراء الغربية.

وذكر بيان لوزارة البترول اليوم الإثنين أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود التطوير والتحديث المشتركة بين الجانبين من خلال دمج مناطق امتياز شركتي خالدة وقارون للبترول، القائمتين بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركة (أباتشي)، بما يسهم في رفع الكفاءة والاستثمار الأمثل للقدرات وتحقيق التميز في ظل المتغيرات الحالية .

وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تفتح المجال لتعظيم معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي، في ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات في مناطق الامتياز بالصحراء الغربية والتوسع باستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات البحث والحفر والإنتاج.

هذا المحتوى من

Asha
الصحراء الغربية أعمال التنقيب الثروة المعدنية شركة أباتشي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
823

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

381343

إجمالي الإصابات

21608

إجمالي الوفيات

317199

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|كورونا في 24 ساعة| 37 حالة وفاة.. ومصر تستقبل 2.3 مليون جرعة من لقاح كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا