"البترول": "أباتشي" الأمريكية تستثمر 5ر3 مليار دولار في أعمال التنقيب بالصحراء الغربية

القاهرة-(أ ش أ):

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وديفيد تشي نائب رئيس شركة (أباتشي) الأمريكية ومدير عام الشركة بمصر، اتفاقية تلتزم شركة (أباتشي) بموجبها بإنفاق 5ر3 مليار دولار كحد أدنى على أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز بالصحراء الغربية.

وذكر بيان لوزارة البترول اليوم الإثنين أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود التطوير والتحديث المشتركة بين الجانبين من خلال دمج مناطق امتياز شركتي خالدة وقارون للبترول، القائمتين بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركة (أباتشي)، بما يسهم في رفع الكفاءة والاستثمار الأمثل للقدرات وتحقيق التميز في ظل المتغيرات الحالية .

وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تفتح المجال لتعظيم معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي، في ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات في مناطق الامتياز بالصحراء الغربية والتوسع باستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات البحث والحفر والإنتاج.