بسام راضي: الرئيس السيسي يفتتح اليوم عددا من مشروعات قطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد

09:34 ص الإثنين 27 ديسمبر 2021
بسام راضي: الرئيس السيسي يفتتح اليوم عددا من مشروعات قطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - محمد سامي:

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد صباح اليوم مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح عدداً من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، وأحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.​

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