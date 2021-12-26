شهاب ياسين وأحمد حمدي يحصدان جوائز القومي للترجمة

(مصراوي):

أقيم اليوم حفل توزيع جوائز رفاعة الطهطاوي للترجمة بمقر المركز القومي للترجمة، وتم إعلان الفائز بجائزة الشباب لهذا العام وهو شهاب الدين أحمد ياسين عن ترجمته لكتاب، "الإحصاء عاريًا: أن تنزع عن البيانات مهابتها"، والمترجم عن اللغة الإنجليزية من تأليف: تشارلز ويلان دار بوك مانيا للنشر والتوزيع.

وعن حيثيات الفوز ذكرت لجنة التحكيم أن دقة النقل عن النص الأجنبي بالإضافة إلى الدقة والصواب في نقل الجداول والرسوم البيانية ،جودة الصياغة العربية ووضوح الأسلوب كما ظهر الجهد البحثي للمترجم في إضافة الهوامش اللازمة.

وأخيرًا الكتاب ينتمي إلى كتب الثقافة العامة القائمة على تبسيط المفاهيم العلمية المعقدة، فهو يسعى إلى التعريف بعلم الإحصاء وتطبيقاته.

أما الفائز هذا العام بجائزة الثقافة العلمية فهو الدكتور أحمد حمدي أحمد مصطفى عن ترجمته لكتاب "50 خرافة كبرى عن التطور البشرى: فهم أنماط سوء الفهم المتعلقة بأصولنا"، عن اللغة الإنجليزية من تأليف: جون إتش ريليثفورد، دار روابط.

وقد أعلنت لجنة تحكيم الجائزة عن حيثيات الفوز لما تميزت به الترجمة من الالتزام بالدقة والأمانة في النقل عن النص الإجنبي ووضوح الترجمة، امتياز الترجمة بوضوح الأسلوب وجودة الصياغة كما أن موضوع العمل المترجم مهم في مجاله حيث يفند الخرافات الشائعة عن التطور البشري.

كما انتهت لجنة الأمانة الفنية لجائزتي رفاعة الطهطاوي والشباب للترجمة لعام (2021/2022) من أداء أعمالها، وخلصت إلى عدم استحقاق أى من الأعمال المشاركة في جائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة في دورتها الثانية عشرة لعام (2021/2022) للتصعيد إلى لجنة التحكيم النهائية، نظرا لوجود أخطاء في ترجمة تلك الأعمال، بالإضافة لضعف قيمتها من الناحية العلمية والفكرية، ومن ثم فقد رأت لجنة الأمانة حجب جائزة رفاعة الطهطاوي هذا العام.

وقد تم خلال الحفل تكريم الدكتورة آمال الروبي عن مسيرتها الحافلة في الترجمة.