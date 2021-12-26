حالة الطقس: حالة عدم استقرار نهاية الأسبوع

07:19 م الأحد 26 ديسمبر 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن النماذج العدادية رصدت نهاية الأسبوع الحالي حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد.

وأضاف الهيئة، أنه يتم متابعة الحالة الجوية عن كثب وسيتم إصدار بيان بالحالة تفصيليًا حينما تثبت صحة النماذج العددية لضمان جودة التنبؤ ودقته.

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