الزراعة: برنامج تدريبي عن استراتيجيات مكافحة الآفات

10:53 م السبت 25 ديسمبر 2021
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كتب- أحمد مسعد:

نظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامجًا تدريبيًا في مجال الاستراتيجيات الحديثة في مكافحة الآفات الاقتصادية خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر 2021 بمقر فرع المعهد بمحطة بحوث سخا بكفرالشيخ.

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، إنه لاشك في أن تغير النظم المناخية له العديد من التأثيرات على الإنتاج الزراعي الذي يرتبط بشكل وثيق بالأمن الغذائي، لذلك تم التركيز في البرنامج على أثر التغيرات المناخية المباشرة أو غير المباشرة على الآفات الزراعية وأعدائها الحيوية علاوة على الحشرات النافعة مثل نحل العسل.

مكافحة الآفات تدريبات وزارة الزراعة معهد بحوث وقاية النباتات

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