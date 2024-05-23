بعد إيقاف تصريح العمرة رسميًا.. ما عقوبة أداء الحج 2024 بدون تصريح؟

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه تقرر عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بجميع أنواعها، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس 23 مايو ولمدة شهر.

وفي نفس السياق، كشف مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، عقوبة من يقوم بأداء الحج 2024 بدون تصريح، وذلك بعد قرار وزارة الحج والعمرة السعودية.

وقال عضو غرفة شركات السياحة: إن السلطات السعودية تُطبق غرامة بقيمة 10 آلاف ريال على كل من يضبط من المواطنين والوافدين الذين لا يحملون تصريح حج في المناطق الجغرافية المعلنة.

وأضاف "صادق"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه يتم مضاعفة الغرامة المالية حال تكرار المخالفة، وقد تصل إلى 50 ألف ريال سعودي والسجن.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، أن عقوبة الحج 2024 لمن أدى الحج بدون تصريح، تشمل ترحيل الوافدين المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج من غير حاملي التصريح لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

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