العلاج جواك.. الصحة تكشف أهمية بلازما الدم والأمراض التي تعالجها
كتب- محمد نصار:
شددت وزارة الصحة والسكان على أهمية التبرع ببلازما الدم للمساعدة في العلاج من عدة أمراض.
وقالت الصحة، في منشور توعوي، عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم السبت: تعرف إن تبرعك ببلازما الدم بيساعد في تصنيع بروتينات بتساعد في علاج مرضى الكلى ومرضى التهابات وسرطانات الكبد.
وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة التبرع ببلازما الدم، قائلة: اتبرع علشان العلاج جواك.
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