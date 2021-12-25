العلاج جواك.. الصحة تكشف أهمية بلازما الدم والأمراض التي تعالجها

03:48 م السبت 25 ديسمبر 2021
العلاج جواك.. الصحة تكشف أهمية بلازما الدم والأمراض التي تعالجها

وزارة الصحة

كتب- محمد نصار:

شددت وزارة الصحة والسكان على أهمية التبرع ببلازما الدم للمساعدة في العلاج من عدة أمراض.

وقالت الصحة، في منشور توعوي، عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم السبت: تعرف إن تبرعك ببلازما الدم بيساعد في تصنيع بروتينات بتساعد في علاج مرضى الكلى ومرضى التهابات وسرطانات الكبد.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة التبرع ببلازما الدم، قائلة: اتبرع علشان العلاج جواك.

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