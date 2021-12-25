رئيس الأوبرا يفتتح معرض الأمل مساء الاثنين المقبل

03:54 م السبت 25 ديسمبر 2021
رئيس الأوبرا يفتتح معرض الأمل مساء الاثنين المقبل

الدكتور مجدي صابر

كتب- مصراوي:

يفتتح الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، معرض الأمل للفنانة سالي ناصر، في السادسة والنصف مساء الاثنين 27 ديسمبر بقاعة زياد بكير.

يأتي ذلك بحضور الدكتور عادل عبدالرحمن، وكيل نقيب الفنانين التشكليين، والدكتورة علا يوسف، الأستاذة بكلية التربية الفنية.

ويضم المعرض حوالي 20 لوحة فنية تتنوع بين مقاسات وخامات مختلفة منها الزيت والاكريليك وتحمل أسماءً تعبر عن العديد من المعاني الإنسانية السامية منها الحالمة والأمومة والحب والفلاحة وفريدا والغروب البدوية بالإضافة إلى العديد من المناظر الطبيعية والأفريقية.

ومن المقرر أن تستمر أعمال المعرض حتى يوم الخميس المقبل الموافق 30 ديسمبر.

دار الأوبرا المصرية مجدي صابر معرض الأمل

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