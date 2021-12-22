6 اجتماعات لـ"صناعة النواب" لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.. الأسبوع المقبل

كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، 6 اجتماعات خلال الأسبوع القادم، حيث تعقد يوم الأحد اجتماعين، بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

وتناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مجاهد نصار وعاطف مغاورى وضياء الدين داوود بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عدم تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة الدلتا للحديد والصلب على الرغم من سداد الشركة كافة الرسوم والمستحقات اللازمة لتجديد الرخصة، وعدم الموافقة على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، بهدف عدم الاستمرار في خطة تطوير الأفران المخصصة في صهر الحديد لإنتاج خام البليت.

وتعقد اللجنة الاجتماع الثالث، يوم الإثنين، عقب الجلسة العامة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله بشأن فرض رسوم إغراق على خام الـ B .V . C، المفروضة على واردات الخامة من أمريكا مما يهدد عدد من المصانع العاملة في هذه الصناعة بالتوقف، وبحث أسباب توقف مصنع ستيرينكيس والذي ينتج خامة البولي ستيرين.

وتعقد اللجنة الاجتماع الرابع عصر يوم الاثنين لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب بشأن امتناع موردي الصوف الخام عن توريد احتياجات العاملين بالحرف اليدوية من الصوف وتفضيل تصديره خاما إلى الخارج لارتفاع أسعاره العالمية.

كما تعقد اللجنة اجتماعين يوم الثلاثاء، حيث تناقش في الاجتماع الأول طلب الاحاطة المقدم من النائبة ميرال جلال الهريدي بشأن منطقة العكرشة الواقعة في مركز الخانكة على مساحة 494.4 فدان بإجمالي مصانه 480 مصنع، رغم صدور القرار الجمهوري بتخصيصها منطقة صناعية مازالت منطقة عشوائية تفتقد للتطوير والخدمات الأساسية ويتصاعد منها الأدخنة التي تسبب أمراض مزمنة وتعمل المنشأت الصناعية فيها دون ترخيص لعدم وجود الهيئات المختصة بالترخيص والتفتيش بتلك المنطقة الصناعية.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها السادس يوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رقية عبدالعزيز الهلالي، بشأن المشكلات التي تواجه المستثمرون بالمناطق الصناعية بسوهاج (الكوثر - غرب جرجا - الأحايوة شرق - غرب طهطا)، من نقص الإمكانيات والخدمات بها من كهرباء ومياه وغاز طبيعي وتهالك الطرق وارتفاع رسوم الكهرباء والضرائب العقارية ما أدي إلى غلق الكثير من المصانع وتسريح العمالة.