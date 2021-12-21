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وزارة السياحة والآثار تنظم رحلة لفريق Magic on Ice لزيارة أهرامات الجيزة

12:29 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
وزارة السياحة والآثار تنظم رحلة لفريق Magic on Ice لزيارة أهرامات الجيزة

وزارة السياحة والآثار ارشيفية

كتب- مصراوي:

نظمت وزارة السياحة والآثار رحلة سياحية لأعضاء الفريق لزيارة منطقة أهرامات الجيزة.

يأتي ذلك في إطار رعاية وزارة السياحة والآثار للعرض العالمي Magic on Ice والذي يُقام لأول مرة في مصر خلال الفترة من ١٦ حتى ٢٥ ديسمبر الجاري بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وأشارت إيمان محمود، رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الرحلة تأتي في إطار البرنامج السياحي الذي تنظمه الوزارة لأعضاء الفريق لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمصر، مشيرةً إلى أن أعضاء الفريق أعربوا خلال هذه الرحلة عن سعادتهم بمشاهدة الأهرامات باعتبارها من أهم المباني المعمارية التي شيدها المصري القديم، خصوصًا الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية تسجيلًا لهذه الزيارة.

وأضافت محمود أن الوزارة تحرص على الاستفادة من هذا الحدث الذي يُقام بمصر والذي يحظى باهتمام كبير من الأطفال والكبار في الترويج للمقصد السياحي المصري من خلال تنظيم زيارات لأعضاء الفريق في العديد من الأماكن السياحية والأثرية بمصر لإثراء تجربتهم في مصر وتعريفهم بما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات سياحية وأثرية، بالإضافة إلى تعريفهم بالحضارة المصرية العريقة.

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