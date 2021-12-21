Masrawy logo white

الصحة تطالب مرضى الأنفلونزا بالبقاء في المنازل.. و4 خطوات للوقاية

12:47 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
الصحة تطالب مرضى الأنفلونزا بالبقاء في المنازل.. و4 خطوات للوقاية

وزارة الصحة والسكان

كتب- محمد نصار:

أوصت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الالتزام باتباع 4 خطوات للوقاية من الأنفلونزا.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي عبر صفحتها على فيسبوك، إنه يجب اتباع الآتي:

حصن نفسك

يمكن للمواطنين تحصين أنفسهم من خلال الحصول على اللقاح السنوي ضد الأنفلونزا فهو الوسيلة الأكثر فاعلية لحماية نفسك من الأنفلونزا ومضاعفاتها.

اغسل يديك بانتظام

تحمي نظافة اليدين من معظم الأمراض بما فيها الأنفلونزا.
تجنب لمس العينين والأنف والفم

تنتقل الجراثيم إلى الجسم من خلال العينين والأنف والفم على الأرجح.

تجنب مجاور المرضى

الأنفلونزا معدية وتنتشر بسرعة في الأماكن المزدحمة.

وطالب الوزارة المواطنين المرضى بضرورة البقاء في المنزل، قائلة: إذا كنت مريضا ابقى في المنزل فإن تواجدك بالقرب من الآخرين يعرضهم لخطر العدوى.

269736715_231863479124874_6788272526269069126_n

وزارة الصحة والسكان مرضى الأنفلونزا اللقاح السنوي ضد الأنفلونزا

الخبر التالى:

تجديد الاعتماد الأوروبي لأجهزة الطيران التمثيلي بأكاديمية "مصر للطيران للتدريب"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الأهلي والرجاء.. الموعد والقناة الناقلة والتردد لمباراة سوبر أفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا