رصف شارع الأهرام بمنزل كوبري الجيزة المعدني- فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، رصف وتطوير شارع الأهرام من خلال حي جنوب الجيزة، موضحة أن إدارة الطرق بالحي، رصفت شارع الأهرام بمنزل كوبري الجيزة المعدني.

وأضافت محافظة الجيزة، في بيان اليوم، أن إدارة الطرق بالحي:"كما تم تنفيذ الطبقة الأسفلتية السطحية لشارع الأهرام تجاه كوبري عباس.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة أعمال رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.