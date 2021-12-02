وزير الكهرباء يترأس عمومية "النقل" لمناقشة نشاط الشركة في 2020/2021

كتب- محمد صلاح:

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمناقشة نشاط الشركة للعام المالي 2020/2021 مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد شاكر الجهود التي أدت لنجاح القطاع، الذي حدث بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية والتي أدت للتغلب على التحديات التي واجهت المرفق المهم، ما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

وأشار الدكتور شاكر إلى الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء، وفقًا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة، اعتمادًا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة.

واستعرضت المهندسة صباح محمد مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريرًا أوضحت فيه الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتدعيم شبكة النقل حيث:

- تم خلال العام المالي 2020/2021 تنفيذ ما كان مخططًا له بنسبة بلغت 65,47%، حيث بلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالي 7.7 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

- بلغ إجمالي كمية الطاقة المباعة خلال العام المالي 2020/2021 حوالي 189 مليار ك.و.س.

- نجح قطاع الكهرباء في تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بمشروعات الجهد الفائق فقد تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق من 29469 كم لتصبح 31084 كم بزيادة قدرها 1615 كم وبنسبة قدرها 5,5 %، كما تم زيادة سعات محطات المحولات الجهد الفائق من 95315 م.

ف.أ لتصبح 112208 م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 17,7%.

- وحول مشروعات الجهد العالي التي تم تنفيذها فقد تم وضع الجهد على 8 محطات محولات جهد عالي جديدة وتم زيادة سعات محطات محولات الجهد العالي من 62534 م.ف.أ لتصبح 6516,3 م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 4,2%، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالي من 22486 كم لتصبح 22770 كم بزيادة قدرها 284 كم وبنسبة قدرها 1.3%، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

- كما تم إضافة 17 محطة جديدة على الجهد الفائق منها 7 محطات جهد 500 ك. ف وهو ما زاد من إجمالي السعات بنسبة 17.7%.

- ربط مشروعات محطات الإنتاج الثلاثة العملاقة (بني سويف، البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة) على جهد 220، 500 ك.ف.

وفي إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بمساهمة القدرات المركبة من الطاقات المتجددة الى نسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة عام 2022، وأكثر من 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035 ، ولتحقيق هذا الهدف أوضحت مشالى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بالطرح في مناقصات عالميه واختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين بالاستعانة بمجموعات استشارية عالمية ومحليه لعدد من المشروعات وذلك على النحو التالي:

- توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة (لمدة 20 سنة لمشروعات طاقة الرياح و25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية) بإجمالي قدرات 3665 م.و:

- 1500 م.و من طاقة الرياح بنظام الـ BOO

- 1465م.و من الطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغذية.

- 700 م.و من الطاقة الشمسية بنظام الـ BOO

- بالإضافة إلى إعداد الدراسات وتنفيذ مشروعات الشبكات اللازمة لتفريغ القدرات المنتجة من هذه المحطات بالشبكة القومية.

- وحول المشروعات التى تم التعاقد عليها فى مجال مشروعات طاقة الرياح:

- مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 250 م.و تنفيذ تحالف تويوتا / انجي / أوراسكوم وتم التشغيل التجارى الفعلى فى 31/10/2019.

- مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 500 م.و تنفيذ تحالف تويوتا / انجي / أوراسكوم ( مرحلة ثانية ) ومن المخطط التشغيل التجارى الفعلى فى نهاية عام 2023.

- مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 250 م.و تنفيذ شركة ليكيلا الانجليزية ومخطط التشغيل التجارى فى نوفمبر 2021.

- مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 500 م.و تنفيذ شركة النويس الإماراتية ومخطط التشغيل التجارى فى الربع الأخير من 2023.

- ومن المشروعات التى تم التعاقد عليها فى مجال الطاقة الشمسية:

- محطات طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة بنبان بأسوان بنظام تعريفة التغذية بقدرة اجمالية 1465 م.و، وتم التشغيل التجاري لجميع محطات بنبان بـ32 مشروع بقدرة 1465 م0و في نوفمبر 2019.

- محطة طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة كوم أمبو بأسوان بنظام BOO بقدرة 200 م.و. ومخطط التشغيل التجارى فى 2023.

- محطة طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة كوم أمبو بأسوان بنظام BOO بقدرة 500 م.و. ومخطط التشغيل التجاري في 2023.

وأضافت أنه جاري التفاوض واتمام التعاقد فى الوقت الحالى علي عدد من المشروعات من طاقتي الشمس والرياح تصل إجمالي قدراتها إلى حوالي (2350) ميجاوات منها (1800) ميجاوات من طاقة الرياح، وحوالي (550) ميجاوات من الطاقة الشمسية.