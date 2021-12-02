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قرار جديد من حماية المستهلك بشأن أسعار السجائر والمعسل

07:45 م الخميس 02 ديسمبر 2021
قرار جديد من حماية المستهلك بشأن أسعار السجائر والمعسل

أسعار السجائر

كتب- محمد سامي:


أصدر جهاز حماية المستهلك، اليوم الخميس، قرارًا جديدًا بشأن أسعار السجائر والمعسل المتداولة في السوق المصرية.

ونص القرار على المادة الأولى: (إلزام كافة شركات إنتاج وتصنيع واستيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها والمعسل بأنواعه بطباعة الأسعار على كافة المنتجات بشكل واضح وغير قابلة للمحو، مع جواز طباعة السعر بشكل إلكتروني بتقنية (Q.R code) في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور القرار).

كما كانت المادة الثانية: (إلزام كافة شركات إنتاج وتصنيع واستيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها والمعسل بأنواعه بالإعلان عن أسعار المنتجات داخل كافة منافذ ونقاط البيع بجمهورية مصر العربية، على أن يكون السعر المُعلن هو السعر الشامل مدونًا باللغة العربية مع جواز إضافة لغات أخرى في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور القرار).

بينما كانت المادة الثالثة: (تكون الشركات سالفة الذكر مسؤولة مسؤولية تامة عن تأمين المحتوي الرقمي لرابط الاستجابة السريع Q.R code).

وأضاف الجهاز، أن ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من 1 ديسمبر 2021. ‏​

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