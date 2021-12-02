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القوى العاملة: منع دخول المواطنين لمقر الوزارة ومديرياتها بدون شهادة اللقاح (صور)

12:04 م الخميس 02 ديسمبر 2021
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كتب يوسف عفيفي:

أكدت وزارة القوى العاملة، تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم السماح بدخول المواطنين مبنى ديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها إلا بإثبات شهادة تلقي اللقاح، أو تقديم نتيجة مسحة PCR حديثة.

وبحسب بيان اليوم، تابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، تطبيق القرار على مستوى الوزارة والمديريات، مؤكداً أن الدولة المصرية هدفها الحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنها تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لتحقيق ذلك.

وناشد الوزير، جميع المتعاملين مع وزارة القوى العاملة والمديريات ضرورة تلقي اللقاح والالتزام بارتداء الكمامة ، حتى يتسنى لها الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين.

وكانت الوزارة قد طبقت هذا القرار على كافة العاملين بالديوان العام والمديريات منذ منتصف نوفمبر الماضي.

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