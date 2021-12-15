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للمصابين بنزلات البرد.. تحذير من هيئة الدواء بشأن "مضادات السُعال"

11:56 ص الأربعاء 15 ديسمبر 2021
للمصابين بنزلات البرد.. تحذير من هيئة الدواء بشأن "مضادات السُعال"

هيئة الدواء المصرية

كتب - أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، المواطنين من إمكانية حدوث تداخلات لبعض الأدوية الخاصة بالسعال عند تناولها مع أدوية المهدئات أو بعض الأنواع الأخرى.

وطالبت هيئة الدواء المصرية المواطنين بضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي عند تناول مضادات السعال مع أدوية مثل المهدئات أو الأدوية التي تساعد على النوم أو عند المعاناة من الاكتئاب أو الاضطرابات النفسية.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن مضادات السُعال هي الأدوية التي تقلل من السعال المصاحب لنزلات البرد.

وقالت الهيئة في منشور توعوي، اليوم: "لازم تستشير الطبيب أو الصيدلي، لو بتاخد الدوا ده مع أدوية زي المهدئات أو الأدوية اللي بتساعد على النوم أو لو بتعاني من الاكتئاب أو الاضطرابات النفسية".

هيئة الدواء المصرية مضادات السُعال نزلات البرد

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