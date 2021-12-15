ضبط هواتف وساعات على جسدي راكبين قادمين من دبي بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب هواتف وساعات داخل جيوب وملابس راكبين، فور وصولهما من دبي، حاولا تهريبهما من رجال الجمارك وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

استوقف محمد نسيم مأمور الجمرك، أحد الركاب، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد صلاح مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود أكثر من هاتف محمول في حقائب الراكب، قام مصطفي المشنب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف إبراهيم الدسوقي مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب يدويا وتفتيشه ذاتيا، أسفر عن ضبط 12 هاتفا ماركة iPhone في جيوب الراكب، و3 في حقائبه بإجمالي 15 هاتفا.

وفي المحاولة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب نفس الطائرة، استوقف وليد صبري رئيس القسم أحد الركاب، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص ثم يدويا لم يتم العثور على شيئ مخالف، كلف عمرو العميري مدير الحركة المشرف على الصالة أحمد عطالله ومحمد جمال مأمورا الجمرك لتفتيش الراكب ذاتيا، ما أسفر عن ضبط ساعتين ثمينتين ماركة باتيك فيليب، وقلم خاص بهما في جيوب الراكب، بخلاف ساعته الشخصية التي يرتديها.

أمر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الأول، كما أمر محمود عبد النبي عباس مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علة الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.