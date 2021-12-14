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جهود تنسيقية شباب الأحزاب تقود لإعفاء المستشفيات الأهلية من ضريبة القيمة المضافة

11:28 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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كتب- مصراوي:
نجح المهندس محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إضافة المؤسسات التابعة للمجتمع الأهلي إلى البند الأول الخاص بإعفاء الإعلانات الخاصة بالتبرعات والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية من ضريبة القيمة المضافة.

وتقدم إسماعيل، بطلب لمجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وقال "إسماعيل"، إن التعديلات التي تقدم بها، جاءت في الأساس من أجل أن يتم الصرف على القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة، وبالتالي فإن رفع عبء تلك الضريبة على إعلانات المستشفيات التابعة لمؤسسات المجتمع الأهلي هو بمثابة رسالة دعم لتلك المؤسسات وإثراء لقيمة تبرعات المواطنين.

من ناحيته، وافق وزير المالية الدكتور محمد معيط، من حيث المبدأ على التعديل، وفي نهاية الجلسة أقر مجلس النواب التعديلات التي تقدم بها نائب التنسيقية.

مجلس النواب محمد إسماعيل ضريبة القيمة المضافة المستشفيات الأهلية

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