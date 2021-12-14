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إزالة تعديات واشغالات المحلات والباعة الجائلين بمحيط ميدان الجيزة -صور وفيديو

11:17 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
شنت أجهزة محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، من خلال أحياء جنوب والوراق وشمال الجيزة عدد من الحملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات لتحسين حركة المرور.

وقامت محافظة الجيزة، بتحقيق الانضباط بميدان الجيزة حيث تم رفع عربات مأكولات وإزالة تعديات وإشغالات للمحال (تندات، بروز) وفروشات للباعة الجائلين بمحيط الميدان.

كما قامت المحافظة، من خلال حي شمال الجيزة بغلق أحد المطاعم الشهيرة بشارع الوحدة ورفع ٨٢ حالة إشغال بمناطق المنيرة الغربية والبراجيل و٣٧ حالة أخرى بنطاق منطقة إمبابة.

وبنطاق حي الوراق، تمكنت الحملات من ضبط 166 حالة إشغال عبارة عن 130 كرسى و 32 شيشة و 2 ترولى، وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها مخازن الحي.

رفع الإشغالات إزالة تعديات أحياء الجيزة ميدان الجيزة

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